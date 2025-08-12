Встановлено особи ще двох окупантів, які катували українських військовополонених - СБУ

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони та Національною поліцією встановили особи і задокументували воєнні злочини ще двох окупантів, які катували українських військовополонених.

"Йдеться про посадовців "колонії № 7 управління федеральної служби виконання покарань по Володимирській області" країни-агресора", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема, за інформацією української спецслужби, встановлено особу громадянина РФ Олексія Хавецького (23.12.1989 р.н.) – заступника керівника режимного об’єкта, та його підлеглого – громадянина Росії Григорія Швєцова (21.10.1998 р.н.) – співробітника оперативного відділу колонії.

Як встановило розслідування, з липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року обидва фігуранти вчиняли тортури до групи українських полонених, ув’язних у російській тюрмі.

"Потерпілих били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак та катували електрошокерами. У застінках полонених періодично на тривалий час залишали без їжі, води та медикаментів, а в холодну пору року – без теплого одягу", - зазначається в повідомленні.

Крім цього, як наголошують в СБУ, полонених утримували у переповнених камерах з іншими ув’язненими, які страждали на гострі інфекційні хвороби шкіри.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому та Швєцову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Також, як уточнюють в українській спецслужбі, незаконні дії фігурантів порушують вимоги Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати окупантів за злочини проти українських громадян.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.