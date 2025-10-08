Інтерфакс-Україна
16:17 08.10.2025

Прокуратура АР Крим звернулася до кримчан, щоб вони розказали свою історію воєнних злочинів РФ

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя й Представництво президента України в автономії презентували перший інформаційний ролік проєкту "Воєнні злочини в Криму", який стосується примусової депортації, і звертаються до кримчан з проханням розказати свою історію воєнних злочинів РФ та захистити свої права.

На брифінгу в середу в Києві постійна представниця президента України в Криму Ольга Куришко розказала, що перший ролік з поясненнями, куди і як звертатися людині, яка була примусово депортована з півострову – це початок масштабного проєкту, мета якого – розповісти людям, які хочуть надати свідчення, про те, що є воєнним злочином.

"Людина, яка є жертвою, може не знати про порушення щодо неї. Особливо, коли говоримо про такий кейс як незаконне вилучення майна на тимчасово окупованій території", - наголосила постійна представниця президента в Криму.

За словами Куришко, цей проект – спільне рішення громадських організацій, прокуратури АР Крим та Представництва президента в Криму.

"Багато з людей не усвідомлюють, що вони є потерпілими. Тому виникла ідея простими словами пояснити людям, що вони можуть бути потерпілими від воєнних злочинів, захистити свої права", - пояснив своєю чергою перший заступник прокурора АР Крим і м. Севастополя Віталій Секретар.

Він зазначив: "У всіх нас спільна мета – покарати тих, хто щодня знущається над населенням. Ми пробуємо достукатися до людей, щоб вони прийшли до нас і розповіли свою історію, а ми б змогли юридичними механізмами захистити їх".

Секретар уточнив, що надалі в рамках проєкту будуть роліки, що стосуються знищення та привласнення майна, примусової паспортизації, призову та мобілізацій тощо.

Відповідаючи на питання, скільки людей було депортовано з Криму, він зазначив, що наразі є 12 тис. чітко встановлених осіб. "Коли ми почали досліджувати способи депортації РФ населення з Криму, ми встановили, що близько 12 тис. судових рішень є за доказаними фактами, винесеними окупаційними органами влади", - пояснив він.

"За офіційними даними у нас близько 55 тис. осіб, які отримали статут ВПО з Криму... Близько 28 тис. осіб відмовилися від цього статусу. Багато людей виїхали на територію третіх країн", - розказав він.

Говорячи про безпекову складову людей, які надаватимуть покази, він зазначив, що доступ до матеріалів кримінального провадження, будуть мати тільки прокурор та слідчій. За словами першого заступник прокурора автономії, є закон, який передбачає захист осіб-учасників процесу з можливостю зміни анкетних даних, а Міжнародний кримінальний суд, куди також надаються матеріали, не має персональних даних щодо самих потерпілих.

"Ми готові до будь-якої кількості звернень…. Розраховуємо, в першу чергу на осіб, яких вже видворили, які депортовані. Тобто, це ті, хто зараз проживає на материковій частині України, особи, які проживають за кордоном", - додав Секретар.

