Норвегія приєднується до ініціативи G7 щодо допомоги Україні - прем'єр

Норвегія вирішила стати учасницею ініціативи G7 із надання допомоги Україні, заявив у середу норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

"Норвегія приєднується до декларації G7 про надання допомоги Україні", - наводяться його слова в заяві норвезького уряду.

Раніше в середу країни G7 повідомили про намір сприяти розвитку оборонної промисловості України, навчанню її військовослужбовців та обміну розвідувальною інформацією. Країни G7 заявили про необхідність створити міжнародний механізм відшкодування збитків Україні. У спільній заяві зазначалося, що інші країни, які бажають зробити внесок у зусилля з підтримки України, можуть у будь-який час приєднатися до цієї декларації.

Раніше в середу глава Міноборони Норвегії Бйорн Арильд Грам заявив, що Осло направить Україні 1 тис. мініатюрних безпілотників Black Hornet, які солдати можуть використовувати для розвідки місцевості. Також Норвегія поставить Україні компоненти для зенітних ракетних комплексів NASAMS.