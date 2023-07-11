На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

Минулої доби російські окупанти 27 разів атакували позиції українських військових на Таврійському напрямку, здійснивши 668 обстрілів, тривають бої, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у вечір вівторка.

Тим часом, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1418 вогневих завдань, внаслідок чого втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Крім того, знищено 14 одиниць військової техніки противника: 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка.

Також ЗСУ вразили сім складів боєприпасів противника.