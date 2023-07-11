Події

22:09 11.07.2023

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

1 хв читати
На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога – Тарнавський

Минулої доби російські окупанти 27 разів атакували позиції українських військових на Таврійському напрямку, здійснивши 668 обстрілів, тривають бої, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський у вечір вівторка.

Тим часом, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1418 вогневих завдань, внаслідок чого втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

Крім того, знищено 14 одиниць військової техніки противника: 6 ББМ, МТЛБ, гаубиця 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка.

Також ЗСУ вразили сім складів боєприпасів противника.

 

Теги: #україна #війна #ситуація #таврійський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 11.07.2023
На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

На таврійському напрямку ЗС України знищили майже дві роти живої сили та сім складів боєприпасів ворога

20:41 11.07.2023
У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

У ЄС мають намір провести залізничні колії європейської ширини до Львова та Кишинева

19:47 11.07.2023
Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 54 авіаударів по Україні за добу

19:18 11.07.2023
Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

Українська авіація 14 разів обстріляла місця скупчення окупантів

18:46 11.07.2023
ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

18:13 11.07.2023
НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

НАТО прибрало ПДЧ із вимог до України щодо майбутнього членства - Столтенберг

14:17 11.07.2023
ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

22:02 10.07.2023
На Таврійському напрямку втрати окупантів склали понад дві роти вбитими і пораненими

На Таврійському напрямку втрати окупантів склали понад дві роти вбитими і пораненими

19:21 10.07.2023
Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

Чернєв: На Вільнюському саміті Україна цілком може почути бажане формулювання щодо свого членства в НАТО

17:58 10.07.2023
Серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40% - опитування

Серед українців в Україні 30% вважають, що для перемоги потрібно більше року, серед українців у Європі таких 40% - опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Саміт НАТО у 2024 році відбудеться у Вашингтоні, у 2025-му - в Нідерландах

Україна зробить НАТО сильнішим - Зеленський у Вільнюсі

ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні, за добу на фронті відбулося 17 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

НАТО пообіцяло запросити Україну, коли з цим погодяться союзники та коли дозволять умови - Столтенберг

ОСТАННЄ

Привеземо в Україну нові інструменти захисту - Зеленський

Шлях України до членства в НАТО тепер стане коротшим - президент Чехії

Глави МЗС України та Данії провели зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Країни Балтії готуються впровадити моделі ротаційної системи ППО

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

Північноатлантичний альянс ухвалив план посилення оборони

САП і НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці, які за $5,3 тис. забезпечували перетин кордону

Кабмін продовжив на пів року виплати внутрішнім переселенцям

ПриватБанк виграв апеляцію про списання з нього $1,5 млн на користь близької до ексвласників особи

Площа обстежених піротехніками сільгоспземель за 2 тижні зросла на 10 тис. га

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА