ЗСУ звільнили з початку контрнаступу вже 253 кв. км - ISW

Українські сили відбили приблизно 253 кв. км території з початку контрнаступу 4 червня, що можна порівняти з площею території, захопленої російськими окупантами з початку поточного року, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 10 липня.

"Російські сили з 1 січня сили захопили загалом 282 кв. км на всьому театрі воєнних дій. За п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за шість місяців", - наголошується у звіті.

При цьому аналітики зазначають, що українські офіційні звіти про звільнені території відрізняються від їхніх власних даних, оскільки Україна по-різному розраховувала свій початковий контроль над територією.

Повідомляється, що 10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту: бахмутській у Донецькій області, мелітопольській у Запорізькій та бердянській уздовж адміністративної межі цих двох областей. Зокрема, у понеділок українські сили провели контрнаступальну операцію на південь від Оріхова Запорізької області, повідомляють аналітики.

Російські та українські війська вели наземні атаки на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна у Харківській та Луганській областях та на бахмутському напрямку у Донецькій області. Також російські окупанти завдали наземних ударів по лінії Авдіївка-Донецьк.

"Російські війська продовжують зазнавати значних втрат на полі бою", - повідомляється в зведенні ISW.