Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, був п'яний на момент ДТП - ДБР

Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, підозрюваний у ДТП, унаслідок якої загинув нацгвардієць, перебував у стані алкогольного сп'яніння на момент події, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) із посиланням на висновок експертизи.

"Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя, який на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння", - ідеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні наголошується, що, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, суддя вживав заходів для того, щоб приховати сліди алкогольного сп'яніння та "не допустити встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах".

"Проте, завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння", - інформують у ДБР.

У Бюро також повідомляють, що, згідно з висновками іншої експертизи, суддя їхав за кермом автомобіля на момент аварії зі швидкістю 100 км/год.

Як повідомлялося, у травні 2023 року на блок-посту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю голови одного з районних судів Київської області, внаслідок ДТП загинув військовослужбовець Нацгвардії. Суддю було затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України.

У Макарівському районному суді визнали, що подія сталася за участю Тандира. "Сьогодні вночі сталася жахлива ДТП за участю судді Макарівського районного суду Олексія Тандира, в якій загинув військовослужбовець", - ішлося в повідомленні у фейсбуці Макарівського районного суду.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), здійснюють слідчі теруправління ДБР у Києві. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3616