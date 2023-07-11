Події

08:40 11.07.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено жителя Дворічної

1 хв читати
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено жителя Дворічної

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів області, є потерпілий серед мирного населення, написав голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті артобстрілів с. Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У смт Дворічна Куп'янського району поранення отримав 64-річний чоловік. Унаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарські будівлі, автомобіль та об'єкти електропостачання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:53 11.07.2023
Російські війська 26 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Російські війська 26 разів обстріляли прикордоння Сумської області

07:50 11.07.2023
Російські війська вночі тричі обстріляли Нікопольський район

Російські війська вночі тричі обстріляли Нікопольський район

18:30 10.07.2023
Окупанти обстріляли Авдіївку та Гостре Донецької області, 2 людини загинули, 3 - поранені

Окупанти обстріляли Авдіївку та Гостре Донецької області, 2 людини загинули, 3 - поранені

14:38 10.07.2023
На Сумщині ухвалено рішення про підготовку та проведення евакуації жителів із п'ятикілометрової прикордонної зони

На Сумщині ухвалено рішення про підготовку та проведення евакуації жителів із п'ятикілометрової прикордонної зони

11:04 10.07.2023
Окупанти вночі вдарили по Краматорську, 115 разів обстріляли Вугледар, у Ямполі поранено цивільного

Окупанти вночі вдарили по Краматорську, 115 разів обстріляли Вугледар, у Ямполі поранено цивільного

09:48 10.07.2023
Окупанти обстріляли за добу 5 сіл на півночі Чернігівської та Сумської областей

Окупанти обстріляли за добу 5 сіл на півночі Чернігівської та Сумської областей

08:37 10.07.2023
Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

Окупанти випустили 328 снарядів по Херсонській області, поранено п’ятеро людей

08:35 10.07.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

03:54 10.07.2023
Ворог із мінометів ударив по двох громадах Сумщини

Ворог із мінометів ударив по двох громадах Сумщини

14:04 09.07.2023
На Харківщині внаслідок потрійної ДТП одна людина загинула, двох госпіталізовано

На Харківщині внаслідок потрійної ДТП одна людина загинула, двох госпіталізовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу знищили 540 окупантів

У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

Вступ Швеції до НАТО був однією з тем зустрічі Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана в Стамбулі – Жовква

Зеленський анонсував двосторонні зустрічі у Вільнюсі

Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

ОСТАННЄ

У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

Примусової евакуації жителів прикордонної зони Сумщини не буде

Україна веде переговори з американською владою про продовження ленд-лізу ще на рік

ЗС України за добу знищили 540 окупантів

США консультувалися із союзниками щодо надання Україні касетних боєприпасів

Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

Країни НАТО погодили план реагування на можливий напад Росії

За п'ять тижнів ЗС України звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш ніж за шість місяців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА