Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено жителя Дворічної

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів області, є потерпілий серед мирного населення, написав голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті артобстрілів с. Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. У смт Дворічна Куп'янського району поранення отримав 64-річний чоловік. Унаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарські будівлі, автомобіль та об'єкти електропостачання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.