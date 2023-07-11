Події

07:48 11.07.2023

Країни НАТО погодили план реагування на можливий напад Росії

1 хв читати
Країни НАТО погодили план реагування на можливий напад Росії

Країни-члени НАТО погодили плани оборони альянсу на випадок нападу Росії, повідомило агентство dpa із посиланням на кількох дипломатів.

"Країни НАТО підтримали нові плани реагування на можливий напад Росії або терористичної організації на територію західного військового Альянсу", - йдеться в повідомленні dpa, опублікованому в понеділок увечері.

"У планах, які мають бути схвалені лідерами країн НАТО, що зберуться у Вільнюсі у вівторок і середу, детально описано способи швидкого нарощування присутності військ на землі та захисту від можливих морських, повітряних, кібернетичних і космічних атак", - пише агентство dpa.

Зазначається, що нові оборонні протоколи є частиною зусиль НАТО останніх років щодо зміцнення обороноздатності Альянсу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як пише dpa, за словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, реалізація цих планів стане завданням на найближчі роки.

Оборонні протоколи супроводжуються зусиллями зі збільшення інвестицій в оборону, переозброєння і нарощування виробництва озброєнь в альянсі для забезпечення вищої чисельності та ефективності військ.

 

 

 

 

Теги: #рф #нато #реагування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:31 11.07.2023
Столтенберг: Рішення Туреччини прийняти Швецію в альянс уже зробило саміт НАТО історичним

Столтенберг: Рішення Туреччини прийняти Швецію в альянс уже зробило саміт НАТО історичним

10:19 11.07.2023
Столтенберг: Завершується робота над декларацією саміту, в якій буде прописано "позитивний і сильний меседж" щодо шляху України до членства в НАТО

Столтенберг: Завершується робота над декларацією саміту, в якій буде прописано "позитивний і сильний меседж" щодо шляху України до членства в НАТО

09:47 11.07.2023
Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу - Салліван

Байден зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу - Салліван

09:21 11.07.2023
Ердоган погодився якнайшвидше направити до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО - Столтенберг

Ердоган погодився якнайшвидше направити до парламенту заявку Швеції на вступ до НАТО - Столтенберг

08:05 11.07.2023
Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

Байден привітав рішення президента Туреччини підтримати заявку Швеції на приєднання до НАТО

07:57 11.07.2023
Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

07:17 11.07.2023
У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

21:22 10.07.2023
Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

Зеленський: Ми розуміємо факт - Україна буде в НАТО

20:17 10.07.2023
Київ закликав міжнародну спільноту засудити дії РФ щодо незаконної примусової паспортизації українців

Київ закликав міжнародну спільноту засудити дії РФ щодо незаконної примусової паспортизації українців

19:42 10.07.2023
Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: Завершується робота над декларацією саміту, в якій буде прописано "позитивний і сильний меседж" щодо шляху України до членства в НАТО

У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

ЗС України за добу знищили 540 окупантів

У Вільнюсі розпочнеться саміт НАТО, у межах якого за участю Зеленського відбудеться інавгураційне засідання Ради Україна-НАТО

ОСТАННЄ

Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, був п'яний на момент ДТП - ДБР

Можливий ракетний удар по півдню України - Гуменюк

У Краснодарі було застрелено командира підводного човна, причетного до ракетних обстрілів по Україні, - ГУР МО

За добу росіяни обстріляли Вугледар 14 разів, без жертв - голова Донецької ОВА

Українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута - речник Генштабу

У Київській області після атаки безпілотників пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, поранено жителя Дворічної

Росіяни атакували дронами зерновий термінал у порту Одеської області

ППО Сил оборони за добу збили вертоліт і 26 ударних БПЛА

Примусової евакуації жителів прикордонної зони Сумщини не буде

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА