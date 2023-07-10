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15:26 10.07.2023

Столтенберг про повідомлення Кулеби щодо ПДЧ: Переговори ще тривають, остаточне рішення ще не ухвалено

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Столтенберг про повідомлення Кулеби щодо ПДЧ: Переговори ще тривають, остаточне рішення ще не ухвалено

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що переговори щодо заключної декларації саміту НАТО щодо України ще тривають, тож ще не на часі коментувати які саме формулювання там будуть прописані.

Так у понеділок у Вільнюсі на пресконференції перед початком саміту він на прохання журналістів прокоментував твітт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що союзники досягли консенсусу видалити в декларації вимогу до України пройти через План дій щодо членства (ПДЧ).

"Консультації тривають, і сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення також, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, і я в цьому абсолютно впевнений, що в нас буде єдність і сильний меседж щодо України", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що в Осло на неформальному засіданні міністрів закордонних справ запропонував щодо України пакет, який включає "три елементи". "Один - за програмою практичної підтримки для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими військами та силами НАТО, що наблизить Україну ближче до НАТО, інший елемент - створення Ради НАТО - Україна для консультацій, а також для спільного ухвалення рішень, і третій елемент полягав у тому, щоб зняти вимогу щодо Плану дій щодо членства, перетворивши процес членства для України з двоетапного процесу на одноетапний, і наразі ми обговорюємо ці елементи цього пакету, а також завершуємо обговорення в рамках переговорів щодо точного формулювання", - деталізував генсек альянсу.

З цієї причини він не став вдаватися в подробиці про процес узгодження союзниками. "Але я вітаю той факт, що ми наразі будуємо (позицію) на пакеті, який було запущено в Осло, і я впевнений, що у нас є хороший, сильний і позитивний посил, коли лідери зустрінуться", - переконаний Столтенберг.

При цьому генсек констатував, що всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом альянсу. "Я впевнений, що саміт ухвалить рішення, які будуть сильними і позитивними для України... Але знову, остаточне рішення буде ухвалено, коли ми всі погодимося, і лідери зустрінуться завтра. Тому ще занадто рано оголошувати конкретні рішення і конкретну мову", - наголосив він.

Теги: #нато #столтенберг #кулеба

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