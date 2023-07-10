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12:51 10.07.2023

Союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства - Кулеба

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Союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства - Кулеба

Союзники НАТО після інтенсивних переговорів досягли консенсусу стосовно усунення Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) зі шляху України до членства в альянсі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Після інтенсивних переговорів союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Зараз також найкращий момент, щоб внести ясність щодо запрошення України до вступу в альянс", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.

 

Теги: #нато #пдч #кулеба

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