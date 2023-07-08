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16:22 08.07.2023

ЄС привітав завершення знищення хімзброї США

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ЄС привітав завершення знищення хімзброї США

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель привітав завершення в США ліквідації хімічної зброї.

"Європейський Союз вітає інформацію про те, що 7 липня Сполучені Штати домоглися повного знищення своїх запасів хімічної зброї. Ліквідація була завершена до запланованого терміну, встановленого на вересень, безпечним і екологічно надійним способом", - йдеться в комюніке, опублікованому в суботу в Брюсселі.

Боррель подякував Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та її команді, яка перевіряла на місці знищення, за професійну роботу в цьому контексті.

За словами глави дипломатії ЄС, завершення робіт зі знищення знаменує важливу віху в імплементації Конвенції про заборону хімічної зброї через 25 років після її набуття чинності.

"Конвенція є ключовим елементом міжнародної архітектури нерозповсюдження та роззброєння. ЄС і надалі надаватиме тверду політичну та фінансову підтримку її реалізації, приділяючи особливу увагу запобіганню повторній появі хімічної зброї та боротьбі з безкарністю її застосування", - йдеться в документі.

Раніше було оголошено про завершення у США процесу ліквідації задекларованих арсеналів хімзброї на військовому складі в Кентуккі. Американські ЗМІ повідомили, що в рамках конвенції про заборону хімічної зброї США потрібно було завершити цей процес до 30 вересня 2023 року.

Конвенція про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) набула чинності 29 квітня 1997 року.

Теги: #сша #єс #хімічна_зброя

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