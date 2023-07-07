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20:08 07.07.2023

Генсек ООН закликає продовжити "зернову угоду" і не допускати зростання цін на продовольство

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Генсек ООН закликає продовжити "зернову угоду" і не допускати зростання цін на продовольство

Генсек ООН Антоніу Гутерреш у п'ятницю закликав продовжити чорноморську зернову ініціативу, дія якої, за його словами, допомагає знижувати зростання цін на продовольство у світі.

"Ці угоди сприяють стійкому зниженню світових продовольчих цін, які зараз більш ніж на 23% нижчі за рекордні показники, досягнуті в березні минулого року", - йдеться в заяві Гутерреша.

"Генсек закликає всі зацікавлені сторони ставити в пріоритет глобальну продовольчу безпеку"", - наголошується в заяві.

У ній також ідеться про те, що Гутерреш і його команда повністю прихильні до вже досягнутого в цьому напряму прогресу і підтримують постійний контакт із широким колом зацікавлених сторін. Генсек ООН "наголошує на важливості повної імплементації угод, підписаних у Стамбулі 2022 року", а також на їхньому виконанні й надалі.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів - зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів ("Чорноморськ", "Одеса" і "Південний") і зі зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

МЗС РФ 4 липня заявило, що не бачить підстав для продовження реалізації "зернової угоди". "Із п'яти "системних" завдань, розв'язання яких дало б змогу усунути ці перешкоди, - перепідключення Россельхозбанка; запчастини для сільгосптехніки; реанімування аміакопроводу Тольятті-Одеса; транспортна логістика та страхування; "розморожування" активів, - перші три, вочевидь, знято з порядку денного, а досягнення якого-небудь прогресу щодо двох, що залишилися, не проглядається", - стверджує російське МЗС.

 

 

Теги: #зерно #оон #угода #заклик

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