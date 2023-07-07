Україна і Словаччина можуть стати донорами захисту людей від мінної загрози - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за контракт про постачання 16 самохідних гаубиць.

"Я вдячний за оборонну підтримку і, зокрема, підтримку зараз, напередодні підписання контракту про виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzanna-2. Звісно, ми працюємо і над іншими спільними виробництвами снарядів, виробництвом озброєння", - сказав він у п'ятницю в Братиславі після переговорів із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Ми готові купувати відповідну словацьку техніку. Ми в цьому зацікавлені й готові створювати нові виробництва техніки для розмінування", - сказав президент. Україна і Словаччина, за його словами, "разом можуть стати донорами глобального захисту людей від глобальної мінної загрози".

Зеленський також висловив готовність "спільно розвивати транспорт". "Я дуже вдячний за принципову підтримку України в європейській інтеграції. І окремо я хочу відзначити нашу вдячність за допомогу Словаччини в захисті від російського терору ракетами і дронами. Словаччина надала нам дуже потрібні протиповітряні системи для оборони, надала літаки. І я вдячний вам за кожне врятоване наше життя, життя в Україні завдяки цим системам ППО і цим літакам", - наголосив він.