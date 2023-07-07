Голова МАГАТЕ повідомив про прогрес у плані доступу до об'єктів ЗАЕС

Інспектори МАГАТЕ за минулі дні отримали більше доступу до приміщень Запорізької АЕС (ЗАЕС), заявив у п'ятницю гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

"Ми робимо успіхи: з вівторка до сьогодні ми отримали більше доступу до ЗАЕС", - сказав Гроссі журналістам у Токіо.

За його словами, інспектори агентства ще не отримали доступу до дахів будівель об'єкта, але подали відповідні запити. "Я цілком упевнений, що ми отримаємо дозвіл", - додав гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, співробітники агентства перевірили басейни для охолодження та інші приміщення і не виявили "жодних ознак наявності там вибухових речовин або мін".

Раніше цього тижня Гроссі заявив, що МАГАТЕ запросило доступ до ще низки місць на ЗАЕС. За його словами, "це потрібно, щоб переконатися у відсутності мін або вибухівки на об'єкті".

"Особливо потрібен доступ до даху над реакторами 3 і 4, до машинної зали і до деяких компонентів системи охолодження АЕС", - наголосив він.

Як повідомлялося, у вівторок цього тижня Збройні сили України офіційно заявили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС. При цьому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької АЕС і може вдатися до терористичних дій на її території, щоб переламати перебіг війни на свою користь.

Станом на 6 червня начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про зниження рівня загрози на Запорізькій АЕС, що перебуває під контролем російських окупантів.

Водночас НАЕК "Енергоатом" повідомила, що російські окупанти мають намір перевести енергоблок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" й відмовляються виводити в "холодний зупин" енергоблок №5 ЗАЕС. Як пояснила компанія, у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації. Крім того, "Енергоатом" наголосив, що російські окупанти довіряють управління на найбільшому атомному об'єкті Європи недосвідченим фахівцям із РФ, які не мають необхідних знань і навичок, через що збільшується загроза безпечній експлуатації ЗАЕС.

Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція за встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовані за проєктом В-320 (загалом потужність майже 6 ГВт). Перший енергоблок було введено в експлуатацію в грудні 1984 року, шостий - у жовтні 1995 року.