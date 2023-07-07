Українські військові в четвер провели контрнаступ щонайменше на трьох ділянках - ISW

Українські сили в четвер, 6 липня, провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і продовжують зусилля з поступового знищення російської живої сили і тилових засобів, повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські військові повідомили, що українські сили ведуть контрнаступальні дії на бахмутському, заході донецького і на заході запорізького напрямку. На кадрах із геолокацією, оприлюднених 6 липня, видно, що українські війська просунулися до західної околиці Кліщіївки, приблизно за 5 км на північний захід від Бахмута", - ідеться в повідомленні.

Водночас президент України Володимир Зеленський визнав уповільнення темпів українського контрнаступу і заявив про необхідність постачання певних західних систем озброєнь. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що українські зусилля з нанесення ударів по районах зосередження російських військ необхідні для ширшого контрнаступу і спонукають сповільнення темпів наземних атак на всьому театрі воєнних дій.

У ISW із посиланням на російські джерела повідомляють про випадки ударів окупантами по вже знищеній українській військовій техніці, що може бути використано для повідомлень про завищені втрати українців. Зазначається, що раніше в РФ уже використовували повідомлення про надмірно завищені втрати української бронетехніки, щоб зобразити російські оборонні операції як надзвичайно ефективні.

У четвер російські та українські війська також завдали ударів по лінії Сватове-Кремінна в Луганській і Харківській областях.

Російські сили продовжували наземні атаки в районах Бахмут Донецької області та Авдіївка-Донецьк.

Українські сили, зі свого боку, вели контрнаступальні операції вздовж адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями і на заході Запорізької області.

Російські офіційні особи продовжують зусилля зі створення загонів територіальної оборони в прикордонних областях РФ, повідомили в ISW.