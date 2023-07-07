7 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 499 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 499 RUSSIAN AGRESSION

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

У Румунії - Міжнародний джазовий конкурс у Бухаресті, в Японії - фестиваль Танабата.

У Теребовлі - День міста.

Православна церква - Різдво Івана Предтечі.

День працівника природно-заповідної справи

День працівника природно-заповідної справи - професійне свято, день відзначення праці працівників природно-заповідної справи в Україні, яке святкується щорічно 7 липня.

Запроваджено Указом Президента України № 629/2009 "Про День працівника природно-заповідної справи" від 18 серпня 2009 року.

Президентський Указ відзначає вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження і відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Іван Купала

Іван Купала (Іванів день, Купальська ніч) - одне з головних свят календаря слов'янських народів, що збігається з Різдвом Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Купальські обряди, що здійснюються напередодні свята ("ніч напередодні Івана Купали"), становлять складний обрядовий комплекс, що містить: збирання трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню будівель, розпалювання багаття, знищення опудала, перестрибування через багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежування відьми, нічні бешкетування.

День Іван Купала – здавна відомий у слов'ян як свято Сонця, зрілості літа та зеленого покосу. Люди оперізувалися перев'язами з квітів, на голову надягали вінки з трав. Водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ній палаючим колесом - символом Сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь Бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда.

Після переходу на новий стиль свято Івана Купала припадає на 7 липня, точніше, в ніч на 7 липня. Деякі європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана (подоба Івана Купали) за старим стилем, у дні літнього сонцестояння.

Ще цього дня:

1923 - У Празі відкрито Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 - У Львові відкрито Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1977 - США провели перше випробування "гуманної" зброї - нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими;

1978 - Проголошено незалежність Соломонових островів;

1987 - У Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху на станції за рік до того;

1989 - У Сімферополі почала видаватися газета кримськотатарською мовою;

2005 - Серія вибухів бомб у лондонському метро та міських автобусах;

2007 - Оголошення нових чудес світу в Лісабоні, Португалія. Святкування дня трьох сімок;

2013 - Дата створення південнокорейського гурту BTS;

Церковне свято

Різдво Івана Предтечі

Різдво Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана - одне з великих християнських свят, яке відзначається 7 липня. Цього дня віряни згадують, як у родині іудейського священика Захарії та його дружини Єлисавети народився майбутній пророк, який передбачив пришестя Месії - Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан.

Про дитячі роки Івана відомо тільки з розповіді євангеліста Луки. Іван був сином священика Захарії та праведної Єлисавети - літньої безплідної пари. Архангел Гавриїл, з'явившись його батькові Захарії в Храмі, сповістив про народження в нього сина. Захарія не повірив янголу, і за це той покарав його німотою.

Згідно з Євангелієм, народження відбулося на півроку раніше за Ісуса, його родича. Батько Івана все ще залишався німим, і коли Єлисавета побажала дати синові вказане янголом нетрадиційне для своєї сім'ї ім'я Іван ("Яхве (Бог) змилувався"), родичі зажадали від батька підтвердити його письмово.

Він зажадав дощечку і написав: "Іван ім'я йому". І всі здивувалися. І негайно розв'язалися уста його і язик його, і він став говорити, благословляючи Бога.

У Євангелії згадується про наступні роки дитинства Івана лише побіжно, що він "був у пустелях до дня явлення свого Ізраїлеві", тобто до досить зрілого віку. Згадується також, що батько Івана, Захарія, був убитий "між храмом і жертовником" слугами Ірода.

Іменини: Антон, Іван, Микита, Яків.