Зеленський прибув до Праги

У Празі відбулася офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського, який прибув до Чехії з робочим візитом.

Зеленського зустрів президент Чеської Республіки Петр Павел.

"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату і Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчилом і Маркетою Пекаревою Адамовою, зустрінуся з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ", - написав Зеленський у четвер у телеграм-каналі.

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО, ситуація навколо ЗАЕС, реалізація Формули миру, відновлення України", - зазначив також він.