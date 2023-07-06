Директора КП "Спецжитлофонд" підозрюють у недбалості із заподіянням збитків у 21 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства "Спецжитлофонд", повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП "Спецжитлофонд" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - повідомляє прокуратура в четвер.

Згідно з матеріалами слідства, між КП "Спецжитлофонд" і приватним підприємством було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт із зведення житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема в Деснянському районі столиці. "Отримавши попередню оплату, підрядник лише частково виконав обумовлені договором будівельні роботи та невикористані грошові кошти замовнику не повернув. Встановлено, що прострочена заборгованість підрядника перед КП "Спецжитлофонд" по отриманій попередній оплаті (авансам) становить понад 21 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, з грудня 2017 року дотепер директор КП "Спецжитлофонд" не вжив жодних заходів для стягнення зазначеної заборгованості з підрядника та не подав цивільних позовів, термін позовної давності за якими минув, і як наслідок, втрачено право вимоги.

Наразі правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від обійманої посади. Під час слідства також буде надано правову оцінку діям посадових осіб підрядної організації.