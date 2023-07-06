Події

12:05 06.07.2023

Директора КП "Спецжитлофонд" підозрюють у недбалості із заподіянням збитків у 21 млн грн

1 хв читати
Директора КП "Спецжитлофонд" підозрюють у недбалості із заподіянням збитків у 21 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства "Спецжитлофонд", повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору КП "Спецжитлофонд" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - повідомляє  прокуратура в четвер.

Згідно з матеріалами слідства, між КП "Спецжитлофонд" і приватним підприємством було укладено договір підряду на виконання будівельних робіт із зведення житлового будинку на перетині вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема в Деснянському районі столиці. "Отримавши попередню оплату, підрядник лише частково виконав обумовлені договором будівельні роботи та невикористані грошові кошти замовнику не повернув. Встановлено, що прострочена заборгованість підрядника перед КП "Спецжитлофонд" по отриманій попередній оплаті (авансам) становить понад 21 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, з грудня 2017 року дотепер директор КП "Спецжитлофонд" не вжив жодних заходів для стягнення зазначеної заборгованості з підрядника та не подав цивільних позовів, термін позовної давності за якими минув, і як наслідок, втрачено право вимоги.

Наразі правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від обійманої посади. Під час слідства також буде надано правову оцінку діям посадових осіб підрядної організації.

Теги: #спецжитлофонд #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 29.06.2023
ДБР повідомило про підозру керівництву Полтавського ГЗК

ДБР повідомило про підозру керівництву Полтавського ГЗК

15:27 22.06.2023
Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про ще одну підозру

Директору департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомлено про ще одну підозру

13:17 21.06.2023
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва "Калібрів"

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва "Калібрів"

12:06 16.06.2023
Директору КП повідомлено про підозру в розкраданні на будівництві Подільського мосту

Директору КП повідомлено про підозру в розкраданні на будівництві Подільського мосту

12:28 14.06.2023
СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської організації "Євразійський рух" Дугіну

СБУ повідомила про підозру голові прокремлівської організації "Євразійський рух" Дугіну

12:41 12.06.2023
Начальнику кафедри університету цивільного захисту оголошено про підозру у справі про загибель двох курсантів унаслідок вибуху снаряда

Начальнику кафедри університету цивільного захисту оголошено про підозру у справі про загибель двох курсантів унаслідок вибуху снаряда

21:01 02.06.2023
Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

20:49 02.06.2023
Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

16:02 29.05.2023
Українські правоохоронці повідомили про підозру найближчому соратнику терориста Пушиліна

Українські правоохоронці повідомили про підозру найближчому соратнику терориста Пушиліна

20:07 26.05.2023
Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

Правоохоронці повідомили про підозру судді, який на смерть збив нацгвардійця в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

Лукашенко заявив про готовність використовувати ПВК "Вагнер" у Білорусі

Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

У Львові ракетними ударами зруйновано понад 250 квартир, 10 гуртожитків, два виші та будинок дитини, пошкоджено електропідстанцію - голова ОВА

Після війни Україна відмовиться від призову, сформує професійну армію і створить два компоненти резерву - Шмигаль

ОСТАННЄ

Рятувальники продовжують роботи на місці ворожого удару у Львові

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

Президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра відсторонено від виконання обов'язків - Кличко

Глава МВС: Щонайменше 10 укриттів у Львові були закриті під час нічної атаки

Постачання артилерії та ATACMS Україні залишаються пріоритетом - Зеленський

Лукашенко заявив про готовність використовувати ПВК "Вагнер" у Білорусі

У північних, південних і центральних областях України очікується дощова погода

Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

Через війну за кордоном перебувають близько 20% громадян України - дослідження

Комісія заповідника "Києво-Печерська лавра" здійснила огляд та опечатування трьох приміщень на території Нижньої лаври

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА