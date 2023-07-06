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11:38 06.07.2023

Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО у зв'язку з ударом РФ по об'єкту Всесвітньої спадщини у Львові

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Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО у зв'язку з ударом РФ по об'єкту Всесвітньої спадщини у Львові

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до ЮНЕСКО з приводу російського ракетного удару по будівлях у буферній зоні в межах території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів - Ансамбль історичного центру".

"Від рук держави-терориста гинуть люди, історична спадщина та пам'ятки. Сьогодні вночі Росія вдарила ракетами "Калібр" по історичному ареалу - буферній зоні в межах території об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів - Ансамбль історичного центру", - написав міністр культури Олександр Ткаченко в телеграмі у четвер.

За його словами, комплекс із 17 житлових будинків, що розташований на вул. Стрийській, на розі з вул. Академіка Сахарова під №№50-76в, має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, а будинки житлового комплексу для викладачів Львівської політехніки 1930 року на вул. Стрийській, 50-76в занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

"Терміново офіційно повідомляємо ЮНЕСКО про це і як завжди чекаємо дій більших, ніж просто глибоке занепокоєння. Держава, яка не шанує ні життя людей, ні пам'ять, ні історію чужої незалежної країни - не має жодного права бути повноправним членом міжнародних організацій", - підсумував Ткаченко.

Теги: #юнеско #львів #мінкультури

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