Посол США після атаки РФ на Львів: Ми продовжимо зміцнювати здатність України захищатися

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила російську ракетну атаку на Львів і запевнила в продовженні зміцнення здатності України протистояти агресії РФ.

"Жорстокий ракетний удар Росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів жахливі. Ми не будемо стояти осторонь і продовжуватимемо зміцнювати здатність України захищатися", - написала посол у твіттері.

Як повідомлялося, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Відомо про чотирьох загиблих і 34 поранених, із них одна дитина.