Подано понад 1290 заявок за програмою "єВідновлення" в Херсонській області

Мешканці Херсонської області подали понад 1290 заявок на отримання компенсації після повені через вибух на Каховській гідроелектростанції, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Мешканці Херсонщини, чиї будинки пошкодила "велика вода", подали 1291 заявку на отримання компенсації в рамках програми "єВідновлення", - зазначив він.

Що стосується грошових виплат постраждалим, за словами Прокудіна, 532 громадянам на картки надійшло 5 тис. гривень допомоги від держави.

Крім того, за даними ОВА, для отримання виплат за обласною програмою надійшло 577 заяв, ще 507 - за програмою місцевої влади.

Усі види допомоги постраждалі можуть оформити в органах соціального захисту населення.