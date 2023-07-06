Події

07:51 06.07.2023

Подано понад 1290 заявок за програмою "єВідновлення" в Херсонській області

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Подано понад 1290 заявок за програмою "єВідновлення" в Херсонській області

Мешканці Херсонської області подали понад 1290 заявок на отримання компенсації після повені через вибух на Каховській гідроелектростанції, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Мешканці Херсонщини, чиї будинки пошкодила "велика вода", подали 1291 заявку на отримання компенсації в рамках програми "єВідновлення", - зазначив він.

Що стосується грошових виплат постраждалим, за словами Прокудіна, 532 громадянам на картки надійшло 5 тис. гривень допомоги від держави.

Крім того, за даними ОВА, для отримання виплат за обласною програмою надійшло 577 заяв, ще 507 - за програмою місцевої влади.

Усі види допомоги постраждалі можуть оформити в органах соціального захисту населення.

 

 

 

Теги: #компенсація #підтоплення #херсонська_область

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