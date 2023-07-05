Події

19:35 05.07.2023

Двох бійців КОРД поранено внаслідок підриву гранати в Шевченківському райсуді в Києві - джерело

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Двох бійців КОРД поранено внаслідок підриву гранати в Шевченківському райсуді в Києві - джерело

Двоє співробітників підрозділу КОРД Національної поліції України дістали поранень унаслідок інциденту в Шевченківському районному суді Києва, де доставлений на судове засідання підірвав гранату.

"Двоє поранених працівників КОРД. Обставини поранення поки що невідомі. Їх винесли на ношах", - повідомило джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах у середу.

На місце інциденту прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Теги: #вибух #постраждалі #шевченківський_райсуд

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