Двох бійців КОРД поранено внаслідок підриву гранати в Шевченківському райсуді в Києві - джерело

Двоє співробітників підрозділу КОРД Національної поліції України дістали поранень унаслідок інциденту в Шевченківському районному суді Києва, де доставлений на судове засідання підірвав гранату.

"Двоє поранених працівників КОРД. Обставини поранення поки що невідомі. Їх винесли на ношах", - повідомило джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах у середу.

На місце інциденту прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.