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18:39 05.07.2023

Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

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Рада Україна - НАТО проведе перше засідання 12 липня

Перше засідання Ради Україна - НАТО відбудеться 12 липня, йдеться в програмі саміту Альянсу.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Альянсу, засідання Ради Україна - НАТО "на рівні глав держав і урядів, включаючи Швецію", відбудеться 12 липня о 13:00.

Також заплановано публічне вступне слово генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде оголошено про появу формату Рада Україна - НАТО, яка прийде на зміну Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що в разі затвердження союзниками підвищення рівня відносин із Україною, з Комісії Україна - НАТО до Ради, Київ отримає рівні з членами Альянсу права.

Теги: #рада #засідання #україна_нато

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