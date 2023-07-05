Події

15:29 05.07.2023

Поліція Київщини склала адмінпротоколи за виконання в кафе пісні країни-агресора

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Поліція Київської області задокументувала правопорушників, які виконували пісню країни-агресора в одному з кафе села Погреби Броварського району Київської області.

Як ідеться в повідомленні облполіції на сторінці у фейсбуці у середу, інцидент стався 1 липня в одному з кафе села Погреби.

"Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитись", - зазначено в повідомленні.

За інформацією облполіції, поліцейські склали на чоловіка та жінку адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП  (дрібне хуліганство), а військові вручили 33-річному правопорушнику повістку для явки до Броварського територіального центру комплектування.

"На підприємця закладу, в якому відбувся конфлікт, правоохоронці також склали відповідний адмінпротокол (ч.1 ст.155 КУпАП - порушення порядку розрахунку у сфері торгівлі)", - уточнюється в повідомленні.

Теги: #порушення #київська #пісня

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