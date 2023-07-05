Події

13:20 05.07.2023

Тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, запрацював у Чернігівській області

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Тимчасовий міст, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, запрацював у Чернігівській області

Державне агентство відновлення відкрило тимчасовий міст у Чернігівській області, який полегшить транспортне сполучення з Києвом, повідомив глава Держагентства Мустафа Найєм.

"Міст також забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту з Києва в бік Меня, Городні та інших громад правобережної частини області", - йдеться в повідомленні Найєма в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, понад рік жителі громад були змушені об'їжджати перехід 30-км об'їздом.

"Проїзд мостом відкрито з 08:00 години ранку середи. Для вантажних транспортних засобів, які проїжджають через тимчасовий міст, діятимуть обмеження - до 18 тонн загальною масою та до 7 тонн навантаження на вісь".

Як зазначив Найєм, "зведення тимчасової споруди тривало майже рік, проведено роботи з ліквідації наслідків бойових дій та знешкодження боєприпасів на дні річки. У березні 2022 року навколо Чернігова відбувалися важкі бої".

У травні 2023 року було відкрито проїзд відновленою частиною мосту через річку Десна на об'їзній трасі Чернігова, що забезпечило рух вантажного транспорту до обласного центру та північних громад. Також на цьому маршруті відкрили рух через річку Білоус і шляхопровід.

Як повідомив Найєм, поблизу Чернігова наразі проводяться роботи зі зведення нового мосту на чотири смуги руху. Відкриття цього мосту дозволить повністю забезпечити логістичний зв'язок для транспортних потоків.

Загалом у Чернігівській області було зруйновано 27 штучних споруд під час бойових дій минулого року. Агентство відновлення забезпечило тимчасовий проїзд через 20 тимчасових споруд, і паралельно з цим відновлюють основні мости на головних транспортних артеріях області.

За даними Державного агентства відновлення, наразі в Чернігівській області капітально відновлено шість мостів, на шести інших активно проводяться будівельні роботи. 

Теги: #міст #чернігівська_область

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