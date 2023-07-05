У північних і центральних областях України очікуються дощі

У четвер, 6 липня, уночі в західних, північних і Вінницькій областях, а вдень у більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, удень із грозами, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних, північних та Вінницькій областях 15-20°, на решті території 18-23°, удень у західних та Житомирській областях 23-28°, на решті території 29-34°, у південних областях до 37°, у Карпатах вночі 11-16°, удень 17-22°.

У Києві в четвер очікується короткочасний дощ, удень гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 липня найвища температура вдень була 34,3° у 2022 р., найнижча вночі 7,9° у 1912 р.

У п'ятницю, 7 липня, у східних, уночі й у південних областях України без опадів, на решті території грозові дощі, удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура в західних областях уночі 13-18°, удень 20-25°, на півдні та сході України вночі 20-25°, удень 31-36°, на решті території вночі 17-22°, удень 27-32°.

У Києві в п'ятницю прогнозуються дощі з грозами, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°; удень 28-30°.