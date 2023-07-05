Події

11:57 05.07.2023

У північних і центральних областях України очікуються дощі

2 хв читати
У північних і центральних областях України очікуються дощі

У четвер, 6 липня, уночі в західних, північних і Вінницькій областях, а вдень у більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, удень із грозами, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі в західних, північних та Вінницькій областях 15-20°, на решті території 18-23°, удень у західних та Житомирській областях 23-28°, на решті території 29-34°, у південних областях до 37°, у Карпатах вночі 11-16°, удень 17-22°.

У Києві в четвер очікується короткочасний дощ, удень гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 липня найвища температура вдень була 34,3° у 2022 р., найнижча вночі 7,9° у 1912 р.

У п'ятницю, 7 липня, у східних, уночі й у південних областях України без опадів, на решті території грозові дощі, удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура в західних областях уночі 13-18°, удень 20-25°, на півдні та сході України вночі 20-25°, удень 31-36°, на решті території вночі 17-22°, удень 27-32°.

У Києві в п'ятницю прогнозуються дощі з грозами, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°; удень 28-30°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:51 04.07.2023
Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпального на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л

Мінекономіки прогнозує подорожчання в липні дизпального на 5 грн/л і бензину - на 7-8 грн/л

12:14 03.07.2023
Короткочасні дощі з грозами очікуються у вівторок у західних і північних областях України

Короткочасні дощі з грозами очікуються у вівторок у західних і північних областях України

15:37 01.07.2023
Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

14:06 01.07.2023
Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні в неділю

Короткочасні дощі та грози очікуються в Україні в неділю

19:21 30.06.2023
"Енергоатом" розробив найбільш прогнозований сценарій після аварії на ЗАЕС з ураженням радіаційною хмарою чотирьох областей

"Енергоатом" розробив найбільш прогнозований сценарій після аварії на ЗАЕС з ураженням радіаційною хмарою чотирьох областей

13:37 30.06.2023
МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів

МВФ поліпшив прогноз-2023 для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів

12:31 29.06.2023
У найближчі дві доби в більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози

У найближчі дві доби в більшості регіонів України короткочасні дощі, місцями грози

19:33 28.06.2023
Рецесія в США можлива, але не є базовим сценарієм - Павелл

Рецесія в США можлива, але не є базовим сценарієм - Павелл

12:36 26.06.2023
У найближчі дві доби в більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами

У найближчі дві доби в більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами

10:25 26.06.2023
Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

Радіаційний фон в Україні - у межах норми

Потяги з Польщі затримуються через травмування людини в Перемишлі - УЗ

ОСТАННЄ

Місія МКЧХ в Україні так і не отримала доступу на лівий берег Дніпра після повені - Бауер

"Зерновий коридор" заблоковано на вхід із 29 червня - СКЦ

Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними

Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

У Чорному морі перебувають 4 ракетоносії із загальним залпом 24 "Калібри" - ВМС ЗСУ

Старшого офіцера Закарпатського ТЦК звільнено з лав ЗСУ

ПриватБанк виграв у Верховному Суді справу за позовами "Інгосстраху" про стягнення з нього недоотриманих доходів страхової

Тарнавський: Росіяни спеціально ціляться по західній техніці, для них це пріоритет

Черговий атомний блок потужністю 1000 МВт вийшов із ремонту - Міненерго

Сирський про контрнаступ: Поки що все розвивається згідно зі складеними й затвердженими планами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА