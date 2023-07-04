Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 41 людини - ДСНС

Кількість постраждалих від російського ракетного удару по м. Первомайському Харківської області зросла до 41 людини, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізовано, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 18:00 в результаті цинічного терористичного акту російських окупантів у м. Первомайському на Харківщині постраждала 41 людина, зокрема 12 дітей. У тому числі два немовляти", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, "за інформацією медиків, стан 10-місячного хлопчика, який потрапив до реанімації, стабілізували. Інші діти дістали легкі осколкові поранення, забиття і подряпини. Усім надано медичну допомогу".

Унаслідок ракетного удару було пошкоджено вісім багатоповерхових будинків і вісім автомобілів, інформує ДСНС.

Для ліквідації наслідків теракту залучено 45 рятувальників ДСНС і три одиниці пожежно-рятувальної техніки.