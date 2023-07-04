Події

09:45 04.07.2023

ЗСУ вели контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 3 липня трохи просунулися вперед - ISW

2 хв читати
ЗСУ вели контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 3 липня трохи просунулися вперед - ISW

Українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і в понеділок, 3 липня, трохи просунулися вперед, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Міноборони Росії заявило, що українські війська вели контрнаступальні операції на лиманському напрямку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила... що українські сили відвоювали 9 кв. км на сході України, а кадри з геолокацією показують, що українські сили просунулися на південний захід від Бахмута. Маляр заявила, що українські сили також відбили 28,4 кв. км на півдні України минулого тижня... Російський блогер заявив, що українські сили домоглися обмежених успіхів на південь від Оріхового на заході Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що в російському медіапросторі обговорюють нещодавню активність українців на лівому березі Дніпра Херсонської області та необхідність збільшення річкового флоту окупантів, щоб запобігти подальшому просуванню України. Водночас офіційні російські джерела продовжують стверджувати, що російські сили відбивають усі українські атаки на лівому березі Дніпра в Херсонській області в районі Антонівського мосту.

За даними ISW, українські та російські війська продовжували обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна і південніше Кремінної Луганської області, а також у районі Бахмута Донецької області. Повідомляється, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Донецької області, поблизу адміністративної межі Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області.

Також повідомляється, що приватна військова компанія "Вагнер" тимчасово призупинила набір співробітників у регіонах РФ.

 

Теги: #війна #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 03.07.2023
Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

17:14 03.07.2023
Майже 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

Майже 1,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

08:26 03.07.2023
За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

За минулу добу ЗС України провели контрнаступ на шести ділянках фронту

04:22 03.07.2023
Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

19:37 02.07.2023
Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

11:40 02.07.2023
На Донеччині один мирний житель загинув, трьох поранено - Кириленко

На Донеччині один мирний житель загинув, трьох поранено - Кириленко

11:17 02.07.2023
Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

07:34 02.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту

ЗС України продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту

07:17 02.07.2023
Росіяни дедалі більше занепокоєні можливою атакою ЗС України на лівобережжя Херсонської області

Росіяни дедалі більше занепокоєні можливою атакою ЗС України на лівобережжя Херсонської області

11:30 01.07.2023
Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении - спикер Генштаба ВСУ

Кількість загиблих у Сумах через атаку дронів зросла до трьох - мер

Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

ОСТАННЄ

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку - спікер Генштабу ЗСУ

Украинские войска имеют успех в наступлении на Бахмутском направлении - спикер Генштаба ВСУ

В Україні майже не змінилася самооцінка добробуту громадян, попри об'єктивне зниження доходів - соцопитування КМІС

Окупанти посилили використання протитанкових мін для стримування українського контрнаступу - британська розвідка

У РФ повідомляють про нову атаку українських безпілотників у Новій Москві та Московській області

Кількість загиблих у Сумах через атаку дронів зросла до трьох - мер

Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Ворог обстрілював Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА