ЗСУ вели контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту і 3 липня трохи просунулися вперед - ISW

Українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і в понеділок, 3 липня, трохи просунулися вперед, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Міноборони Росії заявило, що українські війська вели контрнаступальні операції на лиманському напрямку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила... що українські сили відвоювали 9 кв. км на сході України, а кадри з геолокацією показують, що українські сили просунулися на південний захід від Бахмута. Маляр заявила, що українські сили також відбили 28,4 кв. км на півдні України минулого тижня... Російський блогер заявив, що українські сили домоглися обмежених успіхів на південь від Оріхового на заході Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що в російському медіапросторі обговорюють нещодавню активність українців на лівому березі Дніпра Херсонської області та необхідність збільшення річкового флоту окупантів, щоб запобігти подальшому просуванню України. Водночас офіційні російські джерела продовжують стверджувати, що російські сили відбивають усі українські атаки на лівому березі Дніпра в Херсонській області в районі Антонівського мосту.

За даними ISW, українські та російські війська продовжували обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна і південніше Кремінної Луганської області, а також у районі Бахмута Донецької області. Повідомляється, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки на заході Донецької області, поблизу адміністративної межі Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області.

Також повідомляється, що приватна військова компанія "Вагнер" тимчасово призупинила набір співробітників у регіонах РФ.