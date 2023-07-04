У РФ повідомляють про нову атаку українських безпілотників у Новій Москві та Московській області

Про нову атаку українських безпілотників у Новій Москві та в Одинцовському районі Московської області повідомляють вранці у вівторок росЗМІ з посиланням на владу.

За заявами влади, всі 4 безпілотники були збиті засобами ППО і радіоелектронної боротьби, жертв і постраждалих немає.

Із метою безпеки з аеропорту "Внуково" було перенаправлено 14 рейсів на запасні аеродроми - в "Шереметьєво" і "Домодєдово".