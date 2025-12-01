Інтерфакс-Україна
Події
13:33 01.12.2025

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах

Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах
Україна та Нідерланди підписали угоду про сумісне виробництво безпілотників в обох країнах, повідомив у понеділок міністр оборони королівства Рубен Брекельманс (Ruben Brekelmans).

"Нова віха: Україна та Нідерланди будуть спільно виробляти дрони в обох країнах. Разом із моїм українським колегою Денисом Шмигалем я підписую угоду про спільне виробництво ("Build With Ukraine"). Це зміцнює нашу спільну безпеку, стійкість та інноваційність", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #україна #безпілотники #нідерланди

