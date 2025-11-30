Інтерфакс-Україна
Події
10:29 30.11.2025

Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

1 хв читати
Україна й Норвегія уклали угоду про спільне виробництво безпілотників

Україна та Норвегія уклали угоду про спільне виробництво дронів, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль в телеграм-каналі у неділю.

"Відповідний документ підписали з Міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Це важливий крок, який дозволить масштабувати наші спроможності та посилити оборону України. Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей. Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. У свою чергу, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", - написав Шмигаль у Телеграм.

Теги: #україна #безпілотники #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:39 29.11.2025
Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

14:45 28.11.2025
Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

Мінветеранів пропонує Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду підтримки ветеранів

11:53 28.11.2025
Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

Україна та Латвія домовилися про поглиблення співпраці у сфері ШІ та цифрової інтеграції

12:39 27.11.2025
Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

Команди України та Філіппін опрацюють усі питання щодо співпраці - Зеленський

11:51 27.11.2025
Каспаров: Чотири роки Україна б'ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО

Каспаров: Чотири роки Україна б'ється за всю Європу, а ми ще обговорюємо, чи приймати її в НАТО

14:34 26.11.2025
Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

Центральна роль ЄС в забезпеченні миру для України має бути прописана в майбутній угоді – єврокомісар Домбровскіс

15:08 25.11.2025
Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

Україна домовилася зі США в основному щодо умов потенційної мирної угоди - ЗМІ

19:42 24.11.2025
Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

13:02 24.11.2025
Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

Трамп: "Можливо, щось хороше все-таки відбувається" у мирних переговорах між Росією та Україною

08:10 24.11.2025
Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

ВАЖЛИВЕ

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентів Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

Зеленський повідомив про наявність кандидатури на міністра юстиції та чекає кандидатур на міністра енергетики

Доопрацювати кроки достойного закінчення війни – реально вже найближчими днями – Зеленський

ОСТАННЄ

Петиція із закликом перейменувати один із проспектів Києва на честь Віталія Кличка набрала лише 450 голосів

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Сили безпілотних систем уразили за добу 733 ворожі цілі

Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

Двоє цивільних постраждали від атак російських БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

30 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

Відмова Путіна від відновлення імперії зробить мир досяжним - Барро

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА