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20:21 03.07.2023

Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

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Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС

Влада розробляє алгоритм дій у разі евакуації населення з територій поблизу Запорізької АЕС - шляхи і способи евакуації, а також місця прийому евакуйованих, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану... Учасники обговорили план дій центральних і місцевих органів виконавчої влади в разі аварії на Запорізькій АЕС", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Як повідомляється, у засіданні взяли участь представники обласних військових адміністрацій, АТ "Укрзалізниця" та інші. Його учасники, зокрема, приділили особливу увагу "питанню евакуації цивільного населення в більш безпечні регіони. Насамперед - евакуації дітей, людей похилого віку та маломобільних осіб".

Представники ОВА відзвітували про підготовку до евакуації цивільного населення. Водночас представники приймаючих громад повідомили про готовність до прийому евакуйованих.

Зокрема, віцепрем'єрка доручила АТ "Укрзалізниця" та обласним військовим адміністраціям визначити оптимальні маршрути для евакуації.

"Ми на війні. Тому маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. Наші дії мають бути чіткими і злагодженими", - наголосила Верещук.

 

 

 

Теги: #евакуація #аварія #плани #заес

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