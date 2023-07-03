Події

18:02 03.07.2023

Латвія відновлює обмежений прийом заяв на візи для росіян

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МЗС Латвії з 4 липня поновлює обмежене приймання заяв про видачу віз громадянам РФ у дипломатичних і консульських представництвах республіки за кордоном, повідомляє агентство BNS/ЛЕТА з посиланням на зовнішньополітичне відомство.

У повідомленні наголошують, що таке рішення ухвалено після оцінки поточної ситуації у сфері безпеки, а також після консультацій із сусідніми країнами і регіональними партнерами.

Заявки на візи можуть подавати члени сімей жителів Латвії, громадян країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Швейцарії, а також особи, в'їзд яких пов'язаний із гуманітарними причинами, наприклад у разі важкої хвороби родича або для участі в похороні, а також у випадках, коли є загроза безпеці або життю людини.

Приймання заяв на отримання віз для громадян РФ у представництвах Латвії за кордоном було тимчасово припинено через події 23-24 червня в Росії.

Теги: #візи #латвія

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