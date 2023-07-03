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02:14 03.07.2023

Росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області – ОВА

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Росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області – ОВА

Минулої доби неділі російські окупанти обстріляли вісім прикордонних громад Сумської області, внаслідок атаки РФ один будинок зруйновано, ще три пошкоджено, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопольська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигінська, Путивльська громади", - сказано в повідомленні в Telegram.

За даними ОВА, внаслідок артобстрілу в Краснопільській громаді (зафіксовано 6 вибухів) пошкоджено два приватні будинки, крім того окупанти здійснили обстріл з міномету (4 вибухи). Також під час одного з мінометних обстрілів у Путивльській громаді (пролунало 9 вибухів) зруйновано приватний будинок та ще один пошкоджено.

По Глухівській громаді був обстріл з АГС (зафіксовано 15 вибухів) та мінометів (прозвучало 8 вибухів).

Юнаківська та Хотінська громади постраждали від мінометних обстрілів, сім та п'ять вибухів відповідно.

На Миропільську громаду ворожим БПЛА скинуто 1 ВОГ, пролунав один вибух, також росіяни обстріляли громаду з міномету (зафіксовано 23 вибухи).

На територію Білопільської громади противник скинув 19 мін. Також зафіксовано обстріл з АГС (прозвучало 10 вибухів).

По Шалигінській громаді ворог бив з артилерії, пролунало дев'ять вибухів.

 

Теги: #україна #сумщина #обстріли

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