Події

19:52 02.07.2023

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

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Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку склали майже дві роти

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони на таврійському напрямку протягом доби виконали 1242 вогневі завдання, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 17 одиниць військової техніки противника", - написав він у телеграмі у неділю ввечері.

Зокрема було знищено танк, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", МТЛБ, 2 БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", 3 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", станцію РЕБ, зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор" та автомобільну техніку.

Крім того, ЗСУ ліквідували чотири склади боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #втрати #таврійський #окупанти

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