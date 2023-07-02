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11:17 02.07.2023

Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

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Командування армії РФ намагається посилити оборону Бахмутського напрямку і перекидає сили з інших регіонів - ISW

Російське командування, ймовірно, реагує на українське просування в районі Бахмута і намагається перекинути сюди сили з інших напрямків, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив 1 липня, що російські війська нещодавно перекинули неназваний полк Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії з Лиманського напряму (район на захід від Кремінної) на Бахмутський напрямок", - йдеться у зведенні Інституту.

ISW також повідомляє, що раніше спостерігалися підрозділи 237 десантно-штурмового полку (76 дивізія ВДВ) і 331 десантно-штурмового полку (98 дивізія ВДВ), які діяли на лиманському напрямку, хоча останнім часом не було візуальних підтверджень присутності елементів будь-якого з'єднання біля Бахмута.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що російські сили перекинули частину своїх найбоєздатніших підрозділів із херсонського напряму на бахмутський і запорізький напрямки протягом тижня після початку українських контрнаступів 4 червня.

ISW цитує слова Череватого, який заявив, що "Бахмут продовжує приносити російським силам більше пропагандистської цінності, ніж військової вигоди, і припустив, що російські війська можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти інформаційну перемогу, що стала результатом захоплення Бахмута 21 травня".

Водночас, вважають аналітики ISW, якщо російських підкріплень, уже відправлених до Бахмута, буде недостатньо, щоб утримувати район, командування армії РФ може зіткнутися з важким вибором: ризикнути створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях або почати відведення військ із півдня України.

 

Теги: #війна #isw

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