Події

07:17 02.07.2023

Росіяни дедалі більше занепокоєні можливою атакою ЗС України на лівобережжя Херсонської області

1 хв читати
Росіяни дедалі більше занепокоєні можливою атакою ЗС України на лівобережжя Херсонської області

Російське військове командування дедалі більше стурбоване можливою висадкою українських військ на східному березі Херсонської області, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, в аналітичному огляді згадуються заяви про те, що 1 липня російські війська завдали поразки невеликим українським десантним групам на лівобережжі Херсонської області, яку піднесли як велику перемогу. Водночас російські джерела не надали жодних доказів того, що вони відновили контроль над прибережними районами, і багато хто з них повідомив, що станом на 1 липня операція все ще тривала на ділянках, прилеглих до Антонівського мосту.

Аналітики ISW вважають, що російське командування перебільшує успіхи на цьому напрямку або через те, що побоюється української атаки на східний берег Херсонської області, або воно відчайдушно потребує інформаційної перемоги після збройного заколоту ПВК "Вагнер", або й те, й інше.

 

 

 

Теги: #фронт #херсонська_область #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 02.07.2023
ЗС України продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту

ЗС України продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту

11:19 01.07.2023
У Херсонській області підтопленим залишається один населений пункт - ДСНС

У Херсонській області підтопленим залишається один населений пункт - ДСНС

09:09 01.07.2023
Унаслідок обстрілів Херсонської області за минулу добу поранено п'ятьох людей, одна з них дитина

Унаслідок обстрілів Херсонської області за минулу добу поранено п'ятьох людей, одна з них дитина

09:07 01.07.2023
Окупантам не вдається витіснити ЗС України з лівобережжя Херсонської області

Окупантам не вдається витіснити ЗС України з лівобережжя Херсонської області

21:46 30.06.2023
Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

Окупанти обстріляли житловий будинок в Антонівці на Херсонщині, є поранені

21:07 30.06.2023
Поліція завершила розслідування у справі держзрадника з Криму, причетного до вбивства сімох мирних жителів у Херсонській області

Поліція завершила розслідування у справі держзрадника з Криму, причетного до вбивства сімох мирних жителів у Херсонській області

09:40 30.06.2023
Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

Кремль, можливо, візьме на себе офіційний контроль над ПВК "Вагнер" - ISW

09:16 30.06.2023
За добу окупанти 72 рази обстріляли Херсонщину, загинули 3 людини - голова ОВА

За добу окупанти 72 рази обстріляли Херсонщину, загинули 3 людини - голова ОВА

10:13 29.06.2023
Унаслідок обстрілу Білозерки загинула жінка, поранено чоловіка - Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілу Білозерки загинула жінка, поранено чоловіка - Херсонська ОВА

07:45 29.06.2023
Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

Окупанти за добу випустили по Херсонській області 342 снаряди, поранено 3 людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

Зеленський назвав рішення про підвищення тарифів на воду "ганебним і непрофесійним"

Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Іспанія додатково виділить 55 млн євро для України - Санчес

Інцидент на ЗАЕС може бути використаний Росією для зупинення українського контрнаступу - Зеленський

ОСТАННЄ

Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

Пораненим військовослужбовцям суттєво спрощено порядок оформлення відпустки або звільнення

Російські окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України

Силами ППО знищено всі ворожі цілі в небі навколо Києва

Чисельність армії має значення, про що свідчить війна в Україні - Міністр оборони Польщі

Росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних громад Сумської області

Окупанти здійснили 1 ракетний і 27 авіаударів, а також 80 обстрілів із РСЗВ

Українська авіація десять разів ударила по районах скупчення сил противника

2 липня: Яке сьогодні свято

Усі, хто допомагатиме агресору, отримають відповідь України та світу - Зеленський про пакет українських санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА