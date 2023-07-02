Росіяни дедалі більше занепокоєні можливою атакою ЗС України на лівобережжя Херсонської області

Російське військове командування дедалі більше стурбоване можливою висадкою українських військ на східному березі Херсонської області, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, в аналітичному огляді згадуються заяви про те, що 1 липня російські війська завдали поразки невеликим українським десантним групам на лівобережжі Херсонської області, яку піднесли як велику перемогу. Водночас російські джерела не надали жодних доказів того, що вони відновили контроль над прибережними районами, і багато хто з них повідомив, що станом на 1 липня операція все ще тривала на ділянках, прилеглих до Антонівського мосту.

Аналітики ISW вважають, що російське командування перебільшує успіхи на цьому напрямку або через те, що побоюється української атаки на східний берег Херсонської області, або воно відчайдушно потребує інформаційної перемоги після збройного заколоту ПВК "Вагнер", або й те, й інше.