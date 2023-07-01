Іспанія доб'ється прогресу у важливих для майбутнього ЄС питаннях, і Україна буде в центрі дебатів - Санчес

Україна буде в центрі процесів у Євросоюзі, сказав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на пресконференції в Києві в суботу після зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Сьогодні перший день головування Іспанії в Раді Європейського Союзу. Тож протягом наступних кількох місяців ми доб'ємося прогресу в питаннях, які важливі для майбутнього ЄС. Звичайно, Україна буде в центрі всіх наших дебатів", - сказав він.

За словами Санчеса, "ми уважно стежимо за останніми подіями всередині Росії, але вони не змінюють ситуацію на місцях тут, в Україні. Як і раніше, цивільне населення виживає під постійними повітряними атаками і злочинним руйнуванням інфраструктури".

Санчес повідомив, що "Іспанія незабаром поставить нову важку техніку, зокрема, чотири танки Леопард, госпіталь із хірургічним обладнанням. Цей елемент має посилити здатність України надавати допомогу пораненим військовим і цивільним на лінії фронту".

"Сьогодні я радий оголосити, що Іспанія виділить ще 55 млн євро на допомогу у відновленні України. 51 млн євро надійде через Світовий банк і буде спрямований на допомогу малим і середнім підприємствам. Ще 4 млн євро будуть використані через програми розвитку ООН і спрямовані на встановлення автономних систем відновлюваної енергії в українських школах", - сказав Санчес.

"Щодо охорони здоров'я, то за останні кілька місяців ми привезли до Іспанії, надали різного роду допомогу понад 650 українським громадянам. Після наших двосторонніх розмов під час мого останнього візиту до Києва українські терапевти вже проходять курси підвищення кваліфікації в Сарагосі", - сказав він.

За словами прем'єра, Іспанія додатково також надасть 7 млн євро на будівництво укриттів в українських школах і для допомоги жертвам сексуального насильства.

Він також підтвердив, що Євросоюз "вивчає шляхи розв'язання питань щодо заморожених російських коштів у Європі, що є складним завданням з юридичної точки зору".