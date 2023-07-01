Єрмак провів зустріч із керівниками диппредставництв держав G7, G-19, Данії та ООН щодо реалізації Формули миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорив із керівниками дипломатичних представництв держав G7, G-19, Данії та ООН реалізацію Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Зустріч відбулася в Центрі захисту прав дитини, відкритому за участю президента Володимира Зеленського незадовго до Дня захисту дітей", - повідомила пресслужба президента.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував дипломатів про злочини, скоєні Росією щодо українських дітей.

Серед найважчих - депортація, примусове позбавлення українського громадянства, залучення до участі в пропагандистських акціях, мілітаризація, сексуальне насильство.

Очільник Офісу нагадав, що звільнення всіх ув'язнених і депортованих - 4-й пункт Української формули миру. Також він наголосив, що сьогодні гостро постає необхідність реалізації й інших пунктів Формули, зокрема тих, що стосуються ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки тощо.

Саме тому Україна закликає представників різних країн до реалізації пунктів Формули миру та участі в Глобальному саміті миру, зазначив Єрмак.

Очільник Офісу президента розповів про подробиці зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників лідерів у форматі Україна - G7 - Глобальний Південь (Копенгагенський формат), що нещодавно відбулася в столиці Данії.

"З огляду на велику кількість держав, які висловили бажання взяти участь у консультаціях щодо миру, було вирішено не лише продовжувати контакти, а й розширювати формат, проводячи регулярні зустрічі-консультації з послами зацікавлених країн щодо ефективної реалізації кожного пункту Формули миру Володимира Зеленського", - наголошується в повідомленні.