Події

11:33 01.07.2023

Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

1 хв читати
Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

Росія зараз не завдає масових ударів, імовірно, накопичує ракети, вважає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Очевидно, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що в них у голові після тих подій, які відбулися в РФ", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу вранці.

За його оцінкою, Росія "приходить до тями" після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий бунт ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Спікер ПС ЗСУ додав, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Так, тактична авіація РФ на фронті б'є керованими авіаційними бомбами.

Теги: #росія #накопичення #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:54 28.06.2023
Зеленський: Українців не має непокоїти доля Росії після нашої перемоги

Зеленський: Українців не має непокоїти доля Росії після нашої перемоги

10:57 26.06.2023
Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

07:50 26.06.2023
Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

19:05 24.06.2023
У МЗС Ірану на тлі подій у РФ зазначили, що підтримують верховенство закону

У МЗС Ірану на тлі подій у РФ зазначили, що підтримують верховенство закону

02:41 24.06.2023
Зафіксовано рух військової техніки біля будівлі Держдуми у Москві – ЗМІ

Зафіксовано рух військової техніки біля будівлі Держдуми у Москві – ЗМІ

01:42 24.06.2023
ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

ФСБ: Закликаємо бійців ПВК "Вагнер" не робити невиправної помилки та припинити будь-які силові дії

01:23 24.06.2023
Окупанти запустили крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України

Окупанти запустили крилаті ракети Х-101/555 в напрямку України

00:29 24.06.2023
У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

У Москві та Ростовській області оголошено план "Фортеця", ФСБ РФ порушила кримінальну справу проти Пригожина – ЗМІ

18:58 23.06.2023
Російські окупанти за добу завдали по Україні ударів 14 крилатими ракетами і чотирма ракетами С-300, ЗСУ знищили 14 ракет і вертоліт Ка-52

Російські окупанти за добу завдали по Україні ударів 14 крилатими ракетами і чотирма ракетами С-300, ЗСУ знищили 14 ракет і вертоліт Ка-52

07:57 23.06.2023
Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

Українські військові завдали колосальних втрат вагнерівцям під час боїв на сході - Зеленський

Контрнаступ ЗСУ буде тривалим і "дуже кривавим" - Міллі

Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським

Директор ЦРУ Бернс на початку червня таємно відвідав Україну, йому розкрили стратегію деокупації - ЗМІ

ОСТАННЄ

Україна запровадила санкції щодо понад 190 фізичних і 291 юридичної особи, зокрема проти Georgian Airways та її власника

Українські військові завдали колосальних втрат вагнерівцям під час боїв на сході - Зеленський

Контрнаступ ЗСУ буде тривалим і "дуже кривавим" - Міллі

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав створювати концтабори для українців

Ювенальні прокурори: 494 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Зеленський звільнив голів чотирьох РВА в Києві

У Херсонській області підтопленим залишається один населений пункт - ДСНС

Зеленський в інтерв'ю El Mundo: Путіну зараз загрожують більше, ніж мені

Санчес у Києві: хотів би, щоб перший акт іспанського головування в Раді ЄС був в Україні разом із Зеленським

Директор ЦРУ Бернс на початку червня таємно відвідав Україну, йому розкрили стратегію деокупації - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА