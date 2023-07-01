Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

Росія зараз не завдає масових ударів, імовірно, накопичує ракети, вважає спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Очевидно, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише припускати, що в них у голові після тих подій, які відбулися в РФ", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в суботу вранці.

За його оцінкою, Росія "приходить до тями" після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий бунт ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.

Спікер ПС ЗСУ додав, що російська авіація продовжує атакувати Україну. Так, тактична авіація РФ на фронті б'є керованими авіаційними бомбами.