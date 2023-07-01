Події

09:07 01.07.2023

Окупантам не вдається витіснити ЗС України з лівобережжя Херсонської області

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Окупантам не вдається витіснити ЗС України з лівобережжя Херсонської області

Російська армія не може витіснити українських військових з-під Антонівського мосту на лівому березі Дніпра в Херсонській області, які зайняли там позиції, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що близько 70 бійців Збройних сил України зайняли позиції під східним прольотом Антонівського мосту.

Західні науковці повідомляють про скарги з боку російських "воєнкорів", які говорять, що спроби відвоювати ці позиції призвели до численних втрат серед окупантів.

У ISW зазначили, що 30 червня росіяни завдали удару по мосту ракетою "Іскандер", однак масштаби ушкоджень поки невідомі. Деякі "воєнкори" стверджували, що удар знищив проліт мосту, унеможлививши його використання як укриття, водночас інші зазначали, що покриття мосту пошкоджено лише частково.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат висловив здивування тим, що окупанти витратили дефіцитну ракету для атаки на підрозділ легкої піхоти чисельністю 70 осіб.

Також деякі "воєнкори" повідомили, що по українцях наносили удари з ТОС-1А, яка теж вважається досить рідкісною російською артилерійською системою РФ.

 

 

 

Теги: #контрнаступ #херсонська_область #isw

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