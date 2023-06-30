Події

08:28 30.06.2023

На півдні знищено десять "шахедів"

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На півдні знищено десять "шахедів"

У ніч на п'ятницю силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил і ППО інших складових Сил оборони України на південно-східному напрямку знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

"Завдали ударів 13 дронамі-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131" зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько - Ахтарськ) і 4 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300... знищено 10 із 13 ударних дронів...", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Крім того, зазначається, що росіяни атакували військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області.

Попередньо постраждалих немає.

Про наслідки атак поінформують місцеві військові адміністрації.

 

 

 

Теги: #атака #південь #шахеди

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