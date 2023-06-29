Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, затриманого за корупцію, звільнили з-під варти після внесення застави в розмірі 805 тис. грн, повідомляє "Суспільне", посилаючись на його адвоката Олександра Танакіна.

Як передає видання, за словами Танакіна, за Михайла Головка внесли заставу, тому його звільнено з-під варти.

"Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити", - поінформував адвокат.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 червня, антикорупційні органи України затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера. За інформацією НАБУ, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали на гарячому.

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висловило сподівання на проведення неупередженого розслідування щодо голови Тернопільської обласної ради, члена ВО Михайла Головка.