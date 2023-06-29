Голову окупаційної адміністрації Запорізької області засуджено до 15 років ув'язнення заочно

Суд в Україні визнав винним у проведенні незаконного референдуму й умисних діях із метою зміни кордонів України голову окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького, інформує СБУ.

"На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити очільника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області Євгена Балицького. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, колишній нардеп від забороненої партії "Опозиційний блок" Балицький на початку повномасштабного вторгнення РФ одним із перших публічно підтримав російських окупантів.

"Після цього загарбники призначили його гауляйтером на захопленій території південного регіону. Щоб змусити працівників місцевого самоврядування визнати повноваження колаборанта, рашисти погрожували людям репресіями та фізичною розправою. Незгодних ув'язнювали до російських катівень, де потерпілих жорстоко катували", - наголошується в повідомленні.

У СБУ зазначають, що після призначення на посаду Балицький одразу взявся за виконання вказівок РФ щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

"За даними слідства, колаборант займався організацією місцевого псевдореферендуму щодо "приєднання" Запорізької області до РФ. Під його керівництвом створювали незаконні виборчкоми, в яких фальсифікували результати голосування на користь країни-агресора. Після фейкового плебісциту Балицький звернувся до президента РФ із проханням "визнати" регіон як новий суб'єкт Російської Федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, на "урочистому" заході в Кремлі він підписав незаконний "договір про входження" Запорізької області до складу РФ", - ідеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав гауляйтера винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини перед нашою державою.