Рада денонсувала угоду між Україною та Білоруссю про захист держсекретів

Верховна Рада денонсувала українсько-білоруську угоду про взаємний захист державних секретів, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"279 народних депутатів підтримали закон №0197, який передбачає припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів та обмін інформацією", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі за підсумками пленарного засідання Верховної Ради в четвер.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту закону, причиною денонсації угоди є підтримка Білоруссю країни-агресора Росії, яка розгорнула повномасштабну воєнну агресію проти України.

"Встановлені факти дискримінаційних і недружніх дій із боку Білорусі, співпраця з цією країною у сфері оборони та безпеки не вважається доцільною", - наголошується в пояснювальній записці.

Угоду між Україною та Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів було підписано 19 лютого 2004 року в Києві. Верховна Рада ратифікувала документ 19 жовтня 2005 року.