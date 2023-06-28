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12:01 28.06.2023

Глава МЗС України: Пригожин - перший, хто наважився кинути виклик Путіну, але не сумніваюся, що будуть й інші

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Глава МЗС України: Пригожин - перший, хто наважився кинути виклик Путіну, але не сумніваюся, що будуть й інші

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що очолюваний ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним заколот підірвав би бойовий дух російських військ, якби тривав довше, але не сумнівається, що інші підуть за його прикладом і кинуть виклик президенту РФ.

"Ні, якоїсь конкретної інформації про терміни можливої реалізації планів Пригожина у нас не було. Але для нас завжди було абсолютно очевидно, що це лише питання часу, коли хтось у Росії наважиться кинути виклик Путіну, тому що ми бачили, як його сила й авторитет скорочуються і як Росія входить у дуже складну турбулентність. Тож Пригожин просто перший, хто наважився, але я не сумніваюся, що інші так чи так підуть за ним", - сказав Кулеба в інтерв'ю CNN.

За його словами, якби заколот глави ПВК "Вагнер" у Росії тривав довше, то це мало б відчутний деморалізуючий вплив на російські війська.

"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я впевнений, що ми відчули б деморалізуючий вплив на російські війська, які воюють на півдні та сході України. На жаль, Пригожин занадто швидко здався, і цей деморалізуючий ефект не встиг проникнути в окопи росіян, щоб підірвати бойовий дух російських військ", - зазначив Кулеба.

За його словами, "те, що ми побачили, - це черговий етап розпаду путінської вертикалі влади".

"І це неминуче. Це процес, який ви можете спробувати уповільнити, але ви не можете його зупинити. Подібні процеси ми спостерігали в минулому", - вважає глава МЗС.

Міністр нагадав про оприлюднене у вихідні в мережі фото танка "вагнерівців", який застряг між воротами цирку в місті Ростові, і висловив сумніви, що ПВК "Вагнер" продовжить існування в нинішньому вигляді.

"І я думаю, що це найкраща картина, щоб у двох словах пояснити нинішнє становище "Вагнера". Це все ще військова машина, але вона застрягла посеред цирку російської політики", - додав Кулеба.

 

Теги: #мзс #вагнер #кулеба

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