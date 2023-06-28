У Краматорську триває розбір завалів внаслідок ракетної атаки

У Краматорську продовжується розбір завалів внаслідок ракетної атаки російських окупантів увечері у вівторок, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Розбір завалів триває. Тяжка і довга ніч", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська у вівторок увечері завдали 2 ракетних ударів по центру та одному з селищ у Краматорську (Донецька обл.), повідомила прес-служба міської ради.

Офіс генерального прокурора України повідомив, що кількість загиблих від ракетної атаки по Краматорську збільшилася до чотирьох людей, серед них 17-річна дівчина. Кількість поранених без змін – 42 особи, серед яких 8-місячна дитина.