Події

02:12 28.06.2023

У Краматорську триває розбір завалів внаслідок ракетної атаки

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У Краматорську продовжується розбір завалів внаслідок ракетної атаки російських окупантів увечері у вівторок, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

"Розбір завалів триває. Тяжка і довга ніч", - написав Гончаренко у фейсбуці.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська у вівторок увечері завдали 2 ракетних ударів по центру та одному з селищ у Краматорську (Донецька обл.), повідомила прес-служба міської ради.

Офіс генерального прокурора України повідомив, що кількість загиблих від ракетної атаки по Краматорську збільшилася до чотирьох людей, серед них 17-річна дівчина. Кількість поранених без змін – 42 особи, серед яких 8-місячна дитина.

Теги: #україна #краматорськ #завали #розбір

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