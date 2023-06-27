Серед поранених унаслідок ракетної атаки троє іноземців

Серед поранених унаслідок ракетної атаки російських окупантів троє іноземців, повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше 2 людини загинули і 18 поранені внаслідок ракетного удару по Краматорську. Серед поранених - 1 дитина та 3 іноземці", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти вдарили по місту двома ракетами у вівторок близько 20:00. Противник влучив у приватний сектор і піцерію.

"За попередньою інформацією, під завалами піцерії досі перебувають люди - триває рятувальна операція. На місці події рятувальники розгорнули оперативний штаб, працює поліція", - зазначив він.

За словами начальника ОВА, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, поблизу місця влучання пошкоджено численні будинки, будівлі магазинів, кафе та інших закладів.

Точні наслідки атаки ще належить встановити, зазначив глава ОВА.

"Це черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на нашій землі", - резюмував Кириленко.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про трьох загиблих і 25 поранених унаслідок ракетної атаки по Краматорську.