Глава МЗС Туреччини та Генсек ООН обговорили "зернову ініціативу" і гумдопомогу Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у вівторок обговорив телефоном із Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем Чорноморську зернову ініціативу, повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на МЗС Туреччини.

"Обговорили стамбульську зернову угоду і гумдопомогу Сирії", - інформують ЗМІ.

У відомстві уточнили, що сторони провели телефонну розмову з огляду на нещодавнє призначення Фідана на посаду глави МЗС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 3 червня офіційно вступив на посаду глави держави після переобрання й оголосив про призначення Фідана міністром закордонних справ у новому кабінеті міністрів. Раніше Фідан обіймав посаду голови нацрозвідки Туреччини.

Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини, тоді як Росія і ООН паралельно підписали меморандум. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" – в умовах війни Росії проти України. Ініціативу було укладено на 120 днів, її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив Генсек ООН Антоніу Гуттереш. Однак глава ООН заявив, що невирішені питання ще залишаються.

Україна неодноразово заявляла, що чітко виконує всі свої зобов'язання в рамках підписаного документа.

У червні Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про наполегливу роботу над продовженням "зернової угоди". Однак минулого тижня Кремль заявив, що не бачить для цього передумов.

Загалом від початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року до 25 червня 2023-го Україні вдалося експортувати 32,4 млн тонн агропродукції. Її експорт через морські порти Одеської області з 19 до 25 червня (47-й тиждень роботи "зернового коридору"), за даними Українського клубу аграрного бізнесу, скоротився на 18% порівняно з тижнем раніше, до 358,3 тис. тонн.