Події

07:20 27.06.2023

Після спроби військового перевороту ПВК "Вагнер" в інфополі ультранаціоналістів РФ стався розкол

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Після спроби військового перевороту ПВК "Вагнер" в інфополі ультранаціоналістів РФ стався розкол

Російський ультранаціоналістичний інформаційний простір 25 червня розколовся на два табори: тими, хто хотів піти від заколоту, і тими, хто вимагає розв'язання виявлених ним проблем внутрішньої безпеки, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Російський військовий блогер конкретно звинуватив чиновників Московської області та Міноборони в тому, що вони не змогли зупинити наступ "Вагнера" на Москву. Він запитав, як МО зможе реагувати на зовнішні вторгнення, якщо воно не може зупинити рух "Вагнера" в бік Москви", - пише ISW.

За даними Інституту, ще кілька інших військових блогерів РФ розкритикували російську еліту за нездатність публічно підтримати Путіна і за втечу з країни.

Один російський ультранаціоналіст нарікав на те, "що повстання Пригожина засвідчило, що Росія на один крок ближче до своєї остаточної і безповоротної смерті".

"Пов'язане з Вагнером джерело похвалило всі сторони за те, що вони поклали кінець повстанню і уникли кровопролиття, проігнорувавши той факт, що сили Вагнера вбили щонайменше 13 російських пілотів і льотчиків під час повстання", - йдеться у зведенні.

На що відомий у РФ військовий блогер поставив питання, яким чином влада каратиме причетних до загибелі російських військовослужбовців, вказуючи на те, що помилування вагнерівців призведе до довгострокової образи серед російських військових і ультранаціоналістів.

Тим часом, як передає ISW, інші російські джерела стверджували, що повстання - виключно справа рук Пригожина, і закликали владу проявити милосердя до найманців, які воювали в Україні.

 

 

Теги: #рф #війна #розкол #вагнер

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